Simaria mostra ousadia após separação e surpreende com atitude

Simaria anunciou que estava solteira por meio das redes sociais na última segunda-feira (16), porém, um dia antes, a artista havia publicado uma foto ousadíssima.

Em seu perfil no Instagram, a morena tinha a intenção de divulgar sua nova música em espanhol, chamada No Llores Más, porém, foi a foto utilizada que chamou atenção.Seu biquíni e as cores nude e preta acabaram roubando a cena e Simaria levou os internautas ao delírio enquanto saía da água esbanjando as belas curvas do seu corpão em forma.

Nos comentários, muita gente até pensou que tratava-se da socialite Kim Kardashian, por conta da semelhança. No dia seguinte, porém, ela deixou todos eles entristecidos.

A famosa anunciou o fim de seu casamento de 14 anos com o empresário espanhol Vicente Escrig, dizendo:

Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos”.

“Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece”, disse em seguida.

Em outro trecho do comunicado, a coleguinha esclareceu que pretende seguir a vida com a alegria de viver que sempre teve.

“Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”, declarou.

“Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não”, encerrou.

No campo de comentários, Simaria recebeu o apoio de familiares e amigos. “Te amo, irmã”, reagiu Simone Mendes, sua parceira de dupla. “Felicidades, minha querida”, desejou o ator Ary Fontoura.