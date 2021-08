Tarcísio Meira deu moradia a funcionário doente e presenteava crianças: ‘amigo de todos’

A situação de Tarcísio era mais grave. Ele precisou ser intubado e ficou na unidade de terapia intensiva (UTI). Após seis dias internado e passando por diálise contínua, o ator não resistiu e morreu. Galã das telenovelas, Tarcísio deixou muita saudade. Após a confirmação da morte, homenagens diversas foram feitas por famosos e anônimos.

Tarcísio foi muito elogiado pela generosidade que demonstrava com o próximo. Em entrevista ao G1, Regiane Domiciano contou que o sogro foi contratado para trabalhar na fazenda de Tarcísio como ajudante geral e se mudou do Paraná para Porto Feliz (SP) com os três filhos.

Regiane contou que seu marido começou a trabalhar com Tarcísio quando o pai adoeceu. “O Tarcísio foi uma pessoa maravilhosa com a nossa família, pois o meu sogro continua morando aqui no sítio”, disse ela. “Amigo de todos”, resumiu Regiane ao falar sobre o ator veterano da TV brasileira.

A mulher ainda contou que Tarcísio Meira costumava presentear as crianças do sítio no Natal. Um vizinho do casal de atores, Jeferson Castilho, afirmou que encontrava Tarcísio no mercado, na padaria e na farmácia. O ator sempre aparentava estar tranquilo e era muito simpático com todos. Tarcísio Meira vai deixar muitas saudades.