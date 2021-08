Trabalhadores dos Correios no Acre anunciam greve nesta quarta em protesto contra privatização

Os trabalhadores dos Correios no Acre anunciaram na noite desta terça-feira (17), que decidiram pela realização de uma greve de 24 horas nesta quarta-feira (18). A ação faz parte de uma pauta nacional que mobiliza diversas categorias para uma grande manifestação contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, da reforma administrativa, proposta pelo Executivo Federal e a luta contra as privatizações de empresas públicas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, Correios, entre outras.

Junto com outros sindicatos, os trabalhadores dos Correios participam de um ato em frente à Assembleia Legislativa do Acre marcado para ocorrer a partir das 9h da manhã.