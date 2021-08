Universidades já podem convocar candidatos da lista de espera do Sisu

Os candidatos que manifestaram interesse na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referente à segunda edição de 2021, já podem ser convocados pelas universidades a partir desta quinta-feira (19). A informação é do Ministério da Educação (MEC). Segundo a pasta, as instituições participantes poderão convocar os candidatos constantes na lista de espera para matrícula em número superior ao de vagas disponíveis, devendo, para tanto, definir os procedimentos e prazos em edital próprio.

Os candidatos devem ficar atentos e realizar o acompanhamento das convocações feitas pelas instituições para preenchimento das vagas em lista de espera, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula ou para registro acadêmico, estabelecidos em edital próprio da instituição.

Além disso, informou o MEC, devem ser observados os horários e locais de atendimento definidos pela instituição, bem como nos casos em que ela dispuser aos estudantes acesso eletrônico para registro acadêmico e acompanhamento de documentação necessária para a matrícula.

Para mais esclarecimentos, os candidatos podem acessar a página de dúvidas frequentes do Sisu na internet.