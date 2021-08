Vacinas contra Covid-19 podem estragar no AC: “Pega o amigo que não quer e leva na marra”, diz Bocalom

O prefeito Tião Bocalom disse nesta quinta-feira (26) que vacinas contra a Covid-19 podem estragar no Acre se as pessoas não forem se vacinar “porque tem muita vacina”.

“O Governo fez a parte dele e a Prefeitura está fazendo a parte dela. A secretaria de Saúde está fazendo o que pode, então tenho certeza que vamos nos livrar dessa ‘porcaria’ de máscara”, asseverou o prefeito. “Eu quero mostrar minha cara, mostrar que sou bonito, mostrar meu sorriso, quero ir na igreja, quero fazer o aniversário do meu filho, mas para isso acontecer, precisamos vacinar. Se aqui, 200 pessoas convencerem os amigos, chegaremos longe com isso para que seja uma bandeira do nosso partido”, disse.

Bocalom deu um recado aos rio-branquenses: “Se souber de um amigo que não quer tomar vacina, cata ele e leva na marra. Não podemos nos dar ao luxo de deixar estragar vacina”.

Vacina na Capital

Rio Branco vacinou até esta quinta, 220.883 pessoas com a primeira dose e 79.594 com a segunda e outras 5.190 tomaram a dose única da Janssen. A Secretaria Municipal de Saúde continua com a aplicação dos imunizantes em adolescentes acima de 12 anos e estuda antecipar a segunda dose.