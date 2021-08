A mulher do famoso ex-integrante do BBB 20 Pyong Lee, Sammy Lee se tornou um dos assuntos mais comentados na manhã desta quarta-feira (18), após usar a sua conta pessoal do Instagram para falar sobre a suposta traição envolvendo o seu ex-marido, que começaram a circular nas redes sociais no mês passado após cenas do Ilha da Record vazaram na internet.

Para quem não sabe, a influenciadora e o empresário se separaram após ele se envolver em uma polêmica para lá de complicada citando uma suposta traição durante a participação no reality show da emissora de Edir Macedo. Muito sincerona, a loira resolveu abrir o coração mais uma vez.