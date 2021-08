Vereadores homenageiam Petrônio por trabalho feito pelo Deracre em Sena Madureira

O diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, foi homenageado na noite desta terça-feira (24) pelos vereadores do município de Sena Madureira. O gestor recebeu uma moção e aplausos e de acordo com o presidente da Câmara de Vereadores,Josemar Costa, conhecido como Jacamim, o reconhecimento é merecido, já que Petrônio não mede esforços para ajudar o município.

“O Petrônio é uma pessoa simples e de um coração imenso. Na época da alagação mandou uma equipe aqui para Sena para ajudar na limpeza, porquê se ficasse só na responsabilidade da Prefeitura a população ia sofrer. E logo depois veio aqui trazer a reabertura de ramais com essas máquinas que chegaram e com isso, achei por bem dar essa moção de aplausos a ele pois é uma pessoa que não é de Sena Madureira, mas que tá olhando por Sena pois sabe a carência do município nessa questão das aberturas de ramais e só quem ganha com isso é a população”, destacou o vereador.

O vereador Elvis Dani reforçou a fala do presidente da Câmara, e aproveitou para destacar que o diretor-presidente mantém um bom diálogo com o parlamento mirim. “Ficamos feliz em receber aqui uma autoridade do alto escalão do Governo que, dada sua atenção frente ao trabalho está sendo homenageada, sempre tivemos uma resposta positiva das demanda que nós levamos. Sempre nos atendeu muito bem, então, parabéns pelo trabalho e pela forma como conduz”, disse.

Ao ContilNet, Petrônio Antunes disse que a moção de aplausos que recebeu é fruto do trabalho do Governo e por isso dedicou a homenagem a Gladson Cameli,

“É uma emoção muito grande. Como represento o Deracre, recebi, mas é o reconhecimento do que o Governo tem feito aqui e demonstra o valor do trabalho que tem sido desempenhado aqui no município”, diz Petrônio.

O gestor revelou que o edital da construção da ponte do Segundo Distrito pode ser lançado no dia da inauguração do ramal daquele local que já está em obras.

“Uma ponte dessas não é fácil de ter o projeto elaborado, tem que ter o licenciamento ambiental, arqueológico e da Marinha, mas conseguimos e estamos preparando esse edital para ser lançado e ter esse sonho concretizado”, explicou o gestor.