VÍDEO: Desabando em lágrimas, mulher se casa com homem condenado por matar seu irmão

História bizarra… No último final de semana, uma mulher chamada Crystal Straus se casou com John Tiedjen, homem condenado à prisão perpétua pelo assassinato de seu irmão, em 1989, nos Estados Unidos. Brian McGary, que tinha 18 anos, foi encontrado morto na casa onde vivia, com um golpe de faca no peito e um tiro na cabeça.

Segundo informações do The Washington Post, McGary tinha muitos problemas familiares e, após sofrer punições físicas aos 15 anos, resolveu fugir de casa para ir morar com John, seu melhor amigo na época. Nas investigações do caso, promotores informaram que impressões digitais de Tiedjen foram encontradas na arma do crime. Ele, então, foi preso, e a história de amor com Straus começou assim, com o rapaz por trás das grades.

Em 2016, a moça enviou uma carta para John, dizendo que o perdoava e o contato entre eles se intensificou. Depois de visitá-lo pessoalmente, Crystal chegou à conclusão de que Tiedjen não seria capaz de cometer os crimes pelos quais foi acusado e passou a investigar o caso, determinada a ajudá-lo. “Nós dois tínhamos algo em comum: a perda de Brian. Começamos a conversar e simplesmente aconteceu”, declarou o rapaz, à publicação.

No início deste ano, a condenação de John foi anulada e o caso foi reaberto, após um juiz descobrir que fotos pertinentes da cena do crime e relatórios policiais não haviam sido apresentados antes do julgamento original. Tiedjen, Straus e seu advogado dizem que as evidências apontam para o suicídio, embora os promotores argumentem que as impressões digitais de McGary não estavam na arma. Outro fator importante é a confissão de assassinato feita por John na época. Ele, entretanto, alega que foi coagido a assumir o crime.

Em 22 de julho, Tiedjen saiu da cadeia e agora cumpre prisão domiciliar, enquanto aguarda a realização de novo julgamento, marcado para o final do mês. Foi no quintal de sua casa, em Cleveland, que celebrou o matrimônio com Crystal. “Não é um conto de fadas, mas é algo muito genuíno”, disse a noiva, sobre o relacionamento. A cerimônia contou com poucas pessoas, que registraram e compartilharam o momento da união nas redes. Confira: