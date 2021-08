VÍDEO: Homem é flagrado roubando placas de sinalização em Cruzeiro do Sul

Um vídeo que circula as redes sócias dos moradores da cidade de Cruzeiro do Sul (AC), traz uma cena um pouco cômica, onde mostra um homem roubando uma placa de sinalização de trânsito em plena luz do dia, na Avenida Cel. Mâncio Lima.

O secretário adjunto de trânsito de Cruzeiro do Sul, Jonas, informou que no início do ano foi adquirido cerca de 400 placas, para realizar a sinalização de trânsito. E esse tipo de furto tem se tornado rotineiro na cidade.

“Temos procurado sinalizar a cidade desde janeiro, sendo que já adquirimos em torno de 400 placas, para sinalizar principalmente o centro comercial. Infelizmente acontece de algumas pessoas estarem furtando essas placas, não sabemos o destino delas, porém, não é a primeira vez que temos ocorrência nesse sentido. E todas as vezes que temos ocorrências nesse sentido encaminhamos a delegacia”, informou o secretário adjunto.