Abel Braga é demitido de time suíço no aniversário de 69 anos

Abel Braga não é mais treinador do Lugano, time da Suíça. O treinador brasileiro foi demitido na madrugada desta quarta-feira (1º/9), dia de seu aniversário de 69 anos.

O clube anunciou o desligamento de Abel nas redes sociais. Segundo o clube, “após análise atenta da situação”, optou pela saída do brasileiro “com efeitos imediatos”. O time será comandado interinamente.

Abel chegou ao Lugano após uma excelente campanha com o Internacional no último Brasileirão, ficando na segunda colocação, atrás do campeão Flamengo.