Acre tem a gasolina comum mais cara do Brasil e imprensa nacional repercute

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 24, a nova tabela de Preços Médios Ponderados ao Consumidor Final (PMPF) de combustíveis. Após a publicação, a notícia ganhou destaque na imprensa nacional com o Estado do Acre aparecendo com o valor médio de R$6,56 por litro, o mais caro do país.

A tabela indica que o menor valor médio de gasolina comum está no Amapá com R$5,27, seguido do Paraná com R$5,34, Santa Catarina com R$5,53, Mato Grosso do Sul com R$5,64 e Roraima com o valor médio de R$5,75.

O PMPF é o preço final dos combustíveis, que é calculado conforme as informações dadas por cada governo estadual e serve como valor base para cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O consumidor deve saber que o PMPF não é o valor que estará nas bombas dos postos de combustível, pois ainda será adicionado o ICMS.

Na tabela indica também os valores médios de gasolina premium, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação, etanol, gás natural veicular (GNV), gás natural industrial e óleo combustível. O GLP, conhecido popularmente como gás de cozinha, também teve aumento no Acre, com a botija de 13 kg com um valor médio de R$8,8591 por quilo, ou seja, o valor médio da botija de 13 kg é de aproximadamente R$115, o mais caro do país, a partir de 1º de outubro.