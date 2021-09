Acreanão 2021: saldo de gols pode ser decisivo para Tourão e Galo

O título do primeiro turno do Campeonato Acreano – 2021 pode ser decidido no saldo de gols, isso pelo fato de Humaitá e Atlético Acreano dividirem a primeira posição na tabela de classificação.

Os dois clubes chegam na última rodada com 17 pontos cada, mas o time de Porto Acre leva uma pequena vantagem de dois gols de saldo (15 contra 13).

No sábado (4), às 15h, no estádio Florestão, o Humaitá encara o Vasco da Gama. Uma vitória deixará o Tourão bem perto da conquista do primeiro turno.

Por outro lado, o Vasco da Gama chega para a partida brigando por uma vaga no G-4.

O time do técnico Oziel Moreira precisa vencer o Tourão para ultrapassar o Rio Branco na tabela de classificação e ainda torcer para o próprio time Alvirrubro não vencer o Atlético Acreano no fechamento turno, próxima quinta-feira (8), para ficar com a última vaga para a disputa do returno.