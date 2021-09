Amigos de Whindersson Nunes e Luísa Sonza falam sobre reconciliação

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ex-casal teria se encontrado em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na semana passada. A reserva, feita de forma sigilosa para não chamar atenção, teria sido feita no nome do empresário do humorista. Internautas criaram muita expectativa em volta da informação.

Whindersson negou a informação em seguida pelas redes sociais. Os dois artistas se separaram em 2020 após dois anos de casamento. Logo em seguida, Luísa anunciou que estava em um relacionamento com o cantor Vitão, quatro meses após o fim do casamento com o comediante. Mais tarde, Whindersson começou um romance com Maria Lina.

Os dois tiveram um filho, João Miguel, que nasceu prematuro e não resistiu. Pouco tempo depois e na mesma época que o término de Whindersson e Maria foi divulgado, Luísa e Vitão anunciaram que não estavam mais juntos. A divulgação das duas separações foi feita por sites de fofoca no mesmo dia, mas pouco tempo depois, os dois casais confirmaram as notícias.

Conversa pelo telefone

O EM OFF deu, com exclusividade, a notícia que Luísa e Whindersson teriam conversado pelo telefone por mais de duas horas. A ligação teria sido motivada pela preocupação da cantora com o ex-marido após a notícia da separação dele e Marina Lina. Eles conversaram sobre o momento difícil que os dois estariam enfrentando.

Na época, ao ser questionada sobre como andava o relacionamento com Vitão, a cantora falou que o namoro não estava nada bem, mas que iria focar no trabalho. Poucos dias após dizer isso no telefonema, Luísa anunciou o namoro com o também cantor. Uma semana após a divulgação do fim do relacionamento de Whindersson e Maria.

A ligação foi finalizada com um pedido de que os dois se vissem pessoalmente para que conversassem com mais tranquilidade. Na época da matéria, lançada em agosto, Luísa teria concordado e esse encontro aconteceria em breve. Parece que ele aconteceu agora no Rio de Janeiro. A fonte revelou que o ex-casal possui uma boa amizade, mas que Whindersson estaria querendo reatar a relação.