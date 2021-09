Associação dos moradores realizam arraial no Manoel Julião; festividade vai até outubro

A Associação dos Moradores do Manoel Julião realiza, a partir deste final de semana, o Arraial Julião Folia. O evento acontece inicia às 18h, na Praça Primavera, na rua Aureliano Lopes, e conta com diversas atrações musicais ao vivo, bingo e comidas típicas. O arraial segue pelos próximos finais de semana, nos dias 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de setembro e finaliza nos dias 1, 2 e 3 de outubro, no último dia com o Costelaço.

De acordo com o presidente da Associação, Jordan Araújo, devido a pandemia de coronavírus, a associação optou por realizar uma coisa inédita, além de ampliar a estrutura do evento, com várias atrações todos os finais de semana. “O ambiente é muito bom, é bem familiar e vamos manter o distanciamento, todos os atendentes com máscara e álcool em gel. O nome Julião Folia se dá ao nosso carnaval, que eu iniciei em 2015, que tomou grandes proporções e o índice zero de violência, igual nosso arraial”, afirma.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, o arraial que seria realizado em julho, foi transferido para setembro, com autorização da Prefeitura Municipal de Rio Branco. O Arraial Julião Folia conta com brinquedos, praça de alimentação, segurança privada, policiamento, banheiro químico, além de apresentação da Quadrilha Junina Pega-Pega e música ao vivo com Sandra Melo, Rafael Levada, Gugu do Cavaco, David de Araújo, Ricardo Moral, dentre outros.

Serviço

Data: 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de setembro e finaliza nos dias 1, 2 e 3 de outubro

Horário: a partir das 18 horas

Local: Praça Primavera, próximo a Sorveteria Zero Grau, na rua Aureliano Lopes, Manoel Julião.