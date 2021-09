Babado! Suposto filho de Agnaldo Timóteo quer exame de DNA

A princípio, segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, um homem de 40 anos afirma que é filho do famoso. Para provar que tem direito a herança, ele estaria pedindo um exame.

Ainda de acordo com apuração da apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, na RecordTV, este suposto filho de Agnaldo Timóteo já teria até entrado em contato com Sidnei Lobo Pedroso, advogado do cantor que faleceu em 3 de abril de 2021.

Esta história teria iniciado quando a mãe biológica deste suposto herdeiro o teria abandonado ainda na maternidade. De acordo com a história, esta mulher foi quem revelou para a enfermeira o seu relacionamento com Agnaldo Timóteo. Por fim, ele acabou sendo adotado por essa profissional da saúde.

