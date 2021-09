Brasil nas Paralimpíadas (03/04): Petrúcio nos 400m, e futebol de 5 tenta o penta contra a Argentina

O Brasil tem, no penúltimo dia de competições das Paralimpíadas, uma série de chances de superar o recorde histórico de títulos em uma mesma edição do evento. Atualmente, Tóquio 2020 e Londres 2012 estão empatados com 21 ouros cada, mas a noite de sexta e a manhã de sábado prometem. Tem a final do futebol de 5, entre Brasil Argentina, além de campeões mundiais em ação no parataekwondo e paracanoagem, e duas claras chances de ouro no atletismo: Petrúcio Ferreira, nos 400m da T47, e Jerusa dos Santos, nos 200m T11.