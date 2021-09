Briga em família: Sogra é atacada a paulada pelo genro ao defender a filha

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira (14) um rapaz de 18 anos que agrediu a sogra de 51 anos a pauladas em uma residência localizada na região Central do município de Itapuã do Oeste, em Rondônia.

As informações obtidas pelo Rondoniaovivo dão conta de que o acusado estaria discutindo com a esposa dele. A mãe da garota tentou intervir, mas acabou sendo agredida pelo genro com pauladas na cabeça e teve de ser hospitalizada.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado em flagrante. A mulher foi socorrida para o posto de saúde do município.