Caio Castro faz reflexão com indireta e entrega vício

Caio Castro deixou uma suposta indireta na web em meio ao término com Grazi Massafera. Em uma mensagem nas redes sociais, ele comentou sobre maldade. Além disso, também revelou vício.

Por meio de seu perfil no Instagram Stories, o ator decidiu postar uma reflexão nesta terça-feira (31). A mensagem, no entanto, foi apontada na web como sendo uma indireta.

“A maldade não deve ser devolvida, deixe para a vida cobrar“, escreveu Caio.

Em meio ao momento de separação de Grazi, o ator revelou o que está com um vício: assistir séries. Ele contou que acordou durante a tarde após passar a noite assistindo as produções.

“Vale a pena lembrar que eu acordei tem uma hora porque eu não consigo parar de ver série. Esse negócio me viciou“, entregou ele em um storie.

O término do relacionamento entre Caio e Grazi foi confirmado no último fim de semana. Ainda por meio das redes sociais, ele negou que tenha traído a atriz Em postagem no Instagram Stories, ele afirmou que tudo não passa de invenção.

“Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos. Fomos maduros e respeitamos antes de mais nada, nosso amor”, declarou.

O ator também pediu respeito pelo momento que os dois estão passando. “E se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Grazi. Boa semana a todos”, disse.

Caio Castro tem história exposta Em meio a notícia sobre o fim da relação com Grazi, Caio teve uma história exposta na web. Um editor afirmou que ele teria dado “um cano” em uma montadora de veículos após apresentar um projeto. Depois de ter seu desejo aprovado, o ator simplesmente comunicou que havia fechado com outra empresa do ramo. “Este ator já me procurou para chegar na Volkswagen Caminhões para apresentar um projeto. Cruzar a Europa para chegar na abertura da Copa da Rússia num caminhão trailer. Conseguiu o que queria, quando o caminhão ficou pronto, falou que não precisava e foi de Iveco”, relatou Claudio Mello nas redes sociais.