Calegário convoca audiência para fomento à agricultura: “Alimento que é colocado na mesa”

Na Assembleia Legislativa desta terça-feira, 21, o Deputado Estadual Calegário requereu a convocação da Audiência Pública da Comissão de Legislação Agrária, Fomento, Agropecuária, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia – CLAFAIC, com o objetivo de debater sobre as políticas públicas de fomento a agricultura para pequenos produtores rurais.

A audiência pública é de valiosa importância para o Deputado já que esta é a oportunidade para debater a vida no campo dos pequenos agricultores e as melhorias para estes. Em sessão da assembleia, Calegário ressaltou também a importância das linhas de créditos e parabenizou as casas agropecuárias pelo incentivo aos pequenos produtores.

“Estamos falando do alimento que é colocado na nossa mesa e de nossos familiares. Precisamos saber o porquê dos pequenos produtores estarem desmotivados. Precisamos saber o que vem sendo prestado como auxílio, como fomento para o pequeno agricultor.”, afirmou Calegário apoiando os pequenos produtores do Estado.