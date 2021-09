Cameli anuncia momentos de grandes investimentos em inauguração de empresa de transporte em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 28, data em que celebra 117 anos de efetiva participação no processo de construção da história do Acre, Cruzeiro do Sul ganhou um moderno empreendimento. A inauguração do terminal da empresa Juruá Transporte e Logística contou com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli.

Novo empreendimento do Grupo Stars em Cruzeiro do Sul, cuja inauguração foi prestigiada pelo governador Cameli. Foto: Marcos Santos/Secom

A nova aposta do Grupo Star, que atua também na comercialização de motocicletas, surgiu diante de um cenário atrativo, onde o interesse de milhares de juruaenses pelo comércio de produtos pela internet está em expansão. Em todo o Brasil, o mercado movimentou em 2020 cerca de R$ 480 bilhões, o que corresponde a 6, 4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Na sede da empresa, localizada no bairro da Baixa, Cameli parabenizou a iniciativa privada e falou sobre futuras aplicações do governo no Estado.

Governador se disse incansável na busca de melhorias para o povo acreano. Foto: Marcos Santos/Secom

“Faremos o que for possível para gerar emprego, melhorar a infraestrutura e cuidar das pessoas, ofertando melhores serviços de saúde, saneamento básico, educação e segurança. Nosso governo não vai parar enquanto não fizermos o que precisa ser efetuado. Ainda presenciaremos outras etapas de grandes investimentos, o que fará do nosso estado um dos mais desenvolvidos do país”, destacou Cameli.

Ao todo, 12 empregos diretos são gerados no empreendimento. Mas a meta é expandir as oportunidades nos próximos meses.

“Continuaremos firmes e contamos com a sua ajuda, governador Gladson Cameli, para concretizar sonhos nesta terra. Por isso, reafirmamos o nosso compromisso de continuar investindo no comércio local”, declarou o diretor-geral do Grupo Star, Osvaldo Dias.

Empresa gerará, inicialmente, 12 empregos diretos, mas a meta é expandir a oferta nos próximos meses. Foto: Marcos Santos/Secom.

O presidente da Associação Comercial do município, Assem Cameli, analisou os ganhos com a criação de políticas que incentivam a vinda de novos investimentos para a região. “O nosso comércio agradece, pois sabemos que a partir de agora os negócios ganharão muito mais celeridade”, afirmou.

À solenidade, também se fizeram presentes o prefeito Zequinha Lima; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior; vereadores, empresários e outros chefes de departamentos e autarquias dos governos estadual e municipal.

Fundação de Sindicato

No ato, foi oficializada a criação da Fundação do Sindicato das Empresas de Logística e Transportes Cargas de Cruzeiro do Sul, intitulada Setran Juruá. O presidente Edvaldo do Nascimento falou sobre a novidade: “O nosso sistema de transporte cresceu muito nos últimos anos e não tínhamos uma organização. Foi quando lançamos mão da ideia para atender, em específico, as empresas de transporte. Acredito que, unidos, podemos ser mais fortes e temos condições de lutar por benefícios à categoria”.

O que disseram

“Eu fico muito feliz em ver o crescimento da cidade. Além desse importante empreendimento, também houve a inauguração da indústria de citronela, que beneficiará milhares de pessoas.”

Deputado estadual Luiz Gonzaga

“É um recurso que fica na cidade, que gera empregos e traz o sustento para famílias de Cruzeiro do Sul.”

Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul

“O nosso objetivo é criar uma federação que represente todo o Acre. Isso nos dará autonomia de assumir o Sistema S, que nos permitirá cuidar do setor de transporte em todo o estado.”

Nazaré Cunha, presidente da Federação de Transportes do Acre

“Veremos uma organização na logística de transportes de pequenas cargas na região. São serviços de melhor qualidade destinados ao povo cruzeirense.”

Deputado Nicolau Júnior, presidente da Aleac

