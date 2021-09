Carol Santiago leva 3º ouro e deixa Tóquio como maior medalhista do Brasil em uma edição

Com a marca de 1min14s89, novo recorde paralímpico, ela deixou para trás a russa Daria Lukianenko (1min17s55) e a ucraniana Yaryna Matlo (1min20s31) na final dos 100m peito da classe SB12 (para atletas com deficiências visuais). Isso em um dia marcado pela aposentadoria do lendário Daniel Dias.

Dou-lhe, dou-lhe duas, dou-lhe três! Maria Carolina Santiago, a Carol, não para de fazer história nas Paralimpíadas de Tóquio. A pernambucana, que quebrou um jejum de 17 anos sem ouros femininos na natação, conquistou na manhã desta quarta-feira sua terceira láurea dourada na capital japonesa.