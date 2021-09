Casal vende casa para caçar a própria comida e viver dentro de um ônibus com os filhos e dois cachorros

Kym Mansfield, 29, e seu marido Dean, 33, venderam sua casa para morar em um ônibus com seus dois filhos e dois cachorros. Eles até começaram a caçar carne para cortar custos, e Dean, que é eletricista, muitas vezes trabalha em troca de um peças gratuitas para o ônibus. Enquanto isso, Kym largou seu emprego como corretora de seguros em sua cidade natal, Karratha, Austrália. Hoje ela ensina seus filhos Delilah, 4, e Zarrad, 9, em casa.

“Inicialmente, planejamos esperar que as crianças terminassem a escola e se mudassem antes de viver fora da rede. Mas então, Dean e eu perdemos muitos entes queridos em um curto período de tempo, então decidimos simplesmente fazer isso. Compramos o ônibus Mercedes O305 1980 na Gumtree por £ 21.000 (cerca de R$ 130 mil) e o transformamos em uma casa. Eu não conseguia me imaginar voltando para a nossa vida antes”, conta Kym.

“Conhecemos muitas pessoas incríveis em nossas viagens pela Austrália, há toda uma comunidade de famílias que viajam. Amamos nossa liberdade e não queremos ser amarrados a um trabalho das 9h às 17h novamente”, relata Kym.

“O ônibus, que antes servia para transportar pessoas para estações de trem, passou a ter um banheiro com banheira e ducha, além de uma cozinha com forno, quatro fogões e um frigorífico. Há uma área de estar, quarto e beliches para as crianças, juntamente com um sofá-cama perto do banco do motorista”, explica Kym.

“Temos 2,6 kW de energia solar, o que significa que não temos que pagar por energia ou água, pois nosso ônibus tem capacidade para 700 litros de água potável, o que economiza muito dinheiro. Dean e Zarrad caçam cabras, coelhos e já tentaram um veado esquivo. Eles também pegam peixes para a alimentação da família”, diz Kym

Os Mansfield mudaram para a vida de van há dois anos, e Kym disse que eles não conhecem mais a rotina e levam uma “vida muito barata”. Anteriormente, o casal gastaria o equivalente a £ 2.650 (cerca de R$ 16 mil) por mês em hipotecas e contas. Agora que a dupla abraçou a vida de van, suas despesas mensais chegam a £ 635 (cerca de R$ 3 mil) por mês com combustível, alimentação e acomodação.

A maior parte do dinheiro que o casal gasta todos os meses vai para comida, com £ 300 (R$ 1 mil) retirados do orçamento para alimentar a família e seus cães, Boris e Maggo. Eles enchem o tanque de combustível a cada 500 km.

Quanto às crianças, Kym disse que a maior parte do trabalho escolar é feito durante longas viagens. “Zarrad escreve em seu diário todos os dias e depois fazemos aulas de matemática enquanto tomamos o café da manhã”, explicou ela.

“Mas estamos mais focados em mostrar-lhes o mundo e ensinar-lhes habilidades para a vida. Temos o costume de inserir a matemática na vida cotidiana. Por exemplo, pedimos que calculem a distância de um destino a outro. Nenhum deles tem um telefone celular ou tablet, somos bem antiquados. Temos uma pequena TV no ônibus, mas ela só é ligada uma vez a cada quinze dias”, termina.