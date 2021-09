Cohab do Bosque receberá Feira Produção com Dignidade da Prefeitura de Rio Branco neste domingo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), realizará neste domingo, 12, das 5h às 11h, na praça ao lado do colégio Dom Giocondo, na Cohab do Bosque, a Feira Produção com Dignidade.

A Feira, que funcionará por tempo indeterminado, sempre aos domingos, em diversos bairros da capital, beneficiará cerca de 20 famílias.

Neste domingo, produtores das comunidades do Limoeiro e Colibri, ambos da estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco estarão com seus produtos fresquinhos.

Os moradores poderão comprar mais de 30 variedades de frutas e hortaliças em geral além de doce de leite e goma de tapioca, polpa de frutas, aves e peixes.

De acordo com a coordenadora operacional das Feiras, Juliana Fernandes, a prefeitura, por meio da Safra tem apoiado o produtor rural em toda a cadeia produtiva desde a preparação da terra até a distribuição do produto final, ou seja, desde assistência técnica.

“Tudo isso inclui cursos preparatórios para todo o processo de produção, kits de jardinagem, mecanização agrícola, escoamento da produção, translado, e montagem das bancas, lembrando que todo o processo de logística é custeado pela própria prefeitura, ou seja, o custo para o produtor chegar à feira hoje é zero”, afirma.