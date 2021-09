Coluna da Márcia traz os cliques do niver da Iolanda Cristina e mais; confira tudo!

BODAS

Registro do casal Álvaro Pereira e Mardhia El-Shawa com o amigo Getúlio Gabriel e a colunista social Jackie Pinheiro nas bodas da psicóloga Dandara Viana com o engenheiro florestal Emanuel Gomes, dia 11, no Núcleo Jardim Real, seguido de recepção no Afa Jardim.

Parabéns à jornalista Jane Vasconcelos que assinalou idade nova na terça, 14. Amante da natureza, Jane, comemorou a data em Delfinópolis-MG, destino certo para ecoturismo e passeio na Serra da Canastra.

Hair stylist Allan Freitas com almoço em família, no domingo, 12, comemorou sua idade nova. Da Coluna, parabéns e muiiitas felicidades.

B-DAY

Iolanda Cristina Almeida, mesmo com intensa agenda de trabalho em ferrenha campanha, no sábado, 11, recepcionou familiares e seletos amigos em café da manhã, estilo colonial nos domínios do Hotel Terra Verde, para comemorar sua idade nova. Confiram alguns cliques.

KeK NOIVAS

É hoje! Empresária Karla Fernandes reúne imprensa, colaboradores, família, comemora os 22 anos de sucesso da KeK Bijoux e inaugura o Espaço K e K Noivas, retribuindo o respeito e carinho de toda sociedade. Parabéns, Karla. Sucesso e mais sucesso!

FELICIDADES

Muitas felicidades a querida Conceição Lopes Lamas, que completou mais uma volta ao sol no dia 14. Tuuuudo de bom!

NOVIDADES

A marca O Boticário inova mais uma vez e lança a linha Aroma & Terapia, nova marca de perfumaria funcional inspirada numa prática milenar, com fragrâncias que trazem sensação de calma, energia e relaxamento, capazes de renovar o bem-estar de cada um e de suas casas.

#A linha completa é composta por desodorante Colônia Calma na Alma e Home Spray Calma na Alma; desodorante Colônia Menos Stress, Por Favor e Home Spray Menos Stress, Por Favor e desodorante Colônia Energia do Dia e Home Spray Energia do Dia. Verdadeiro luxo!