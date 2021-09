Com mistério, Tite anunciará convocação da Seleção Brasileira no dia 24

A Seleção Brasileira irá enfrentar a Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. E a convocação do técnico Tite será divulgada no dia 24 de setembro, às 11h (de Brasília).

A expectativa era de que o treinador do Brasil anunciasse os nomes nesta sexta-feira (17) – data limite para envio da lista para a Fifa. Dessa forma, a CBF irá enviar a lista para a entidade máxima até o final da semana, e apenas divulgará os selecionados na semana seguinte, respeitando dessa forma o prazo para a confirmação dos convocados. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!