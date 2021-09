Com sessão suspensa, deputados e PGE discutem situação do Igesac; PL deve ser votado nesta quarta

Os deputados estaduais estão desde cedo reunidos com o procurador geral do Estado, João Paulo Setti, nesta quarta-feira (1), para debater o projeto de lei que propõe a extinção do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac).

A sessão regimental foi aberta, mas suspensa logo em seguida para dar continuidade ao debate.

Na semana passada, o PL de autoria do Executivo Estadual foi debatido com os servidores do Instituto e, a partir disso, algumas mudanças foram propostas.

O projeto deve ser votado ainda nesta quarta-feira, de acordo com o deputado Jenilson Leite (PSB). Jenilson explicou que haviam duas propostas em debate, sendo uma a de extinção do Instituto e outra de manutenção do Igesac atribuindo a ele a gestão de hospitais.

“A proposta que mais avançou foi a da extinção do Igesac. A proposta hoje está na Casa, mas houve um amplo debate com os servidores e sindicatos. Perguntamos aos sindicatos se essa era a proposta mais viável, e seis assinaram pedindo que votemos o projeto do jeito que está”, disse Leite.

O projeto do Governo foi apresentado aos parlamentares como a solução para garantir o emprego e legalizar a situação dos servidores do Pró-saúde, que corriam risco de ser demitidos. A proposta é integrar os cerca de 980 trabalhadores à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e eles permanecem nas unidades onde estão lotados. Com as vacâncias dos cargos, eles seriam extintos.