Com surto de rabdomiólise, governo determina restrições no consumo de peixes em Itacoatiara

A medida visa conter a proliferação da rabdomiólise na região, síndrome associada à Doença de Haff, conhecida como “doença da urina preta”. Até a noite desta quarta-feira, 52 casos já haviam sido confirmados em todo o Amazonas.

O comunicado informa que, devido às evidências de casos de rabdomiólise relacionados a ingestão de pescados, a FVS orienta a população de Itacoatiara a restrição temporária do consumo dos peixes Pirapitinga, Pacu e Tambaqui, de origem de pesca em rios e lagos, sendo essas as espécies que podem estar associadas ao aumento de casos.

O Governo do Estado, por meio da FVS-RCP, montou uma comitiva com especialistas que atuam em diferentes órgãos do estado para se deslocar até o município de Itacoatiara, nesta quinta-feira (2), com o objetivo de investigar mais a fundo as possíveis causas e formas de combater o surto de rabdomiólise, detectado recentemente no estado.