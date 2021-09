Concurso PRF divulga resultados da avaliação de saúde, títulos e mais

A Polícia Rodoviária Federal e o Cebraspe, o organizador, divulgou os resultados finais de várias etapas do concurso PRF 2021, são elas:

avaliação de saúde;

avaliação de títulos; e

avaliação biopsicossocial.

Além disso, a banca também publicou o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação. Para este, serão aceitos recursos a partir das 10h desta sexta-feira, 3.

O prazo para contestação vai até as 18h deste sábado, 4. Para isso, os candidatos devem acessar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após o períoso, não serão mais aceitas revisões.

As próximas etapas serão a publicação do resultado provisório na análise de documentos e no preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) – que pode sair ainda nesta sexta, 3. Além do resultado final da heteroidentificação, previsto para o dia 8 de setembro.

Matrícula do CFP deve começar em setembro

Em função das cotas raciais, recentemente o concurso PRF foi suspenso, mas retomado em seguida após recursos da Advocacia-Geral da União (AGU). Entretanto, o cronograma paralisado por tempo determinado não afetou a realização do curso de formação profissional (CFP).

A informação foi confirmada pelos policiais do Ensino PRF. Eles disseram que os prazos de apresentação e matrícula no Curso de Formação Profissional (CFP) estão mantidos.

Pelas redes sociais, eles tiraram dúvidas sobre enxoval, bolsa para servidor, matrícula presencial e online, além de teste de Covid.

Confira as datas previstas do CFP PRF:

Matrícula – 1ª convocação: 15 e 16/09

Matrícula – 2ª convocação: 21 e 22/09

Apresentação na UniPRF: 24/09

Concurso PRF tem oferta de 1.500 vagas

A PRF oferece remuneração de R$10.357,88 , já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

CARGA VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

A Polícia Rodoviária Federal contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. De acordo com o edital de abertura, as 1.500 vagas estão distribuídas em: