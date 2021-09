Concursos abertos na terceira semana do mês somam 10,8 mil vagas

Setembro é um mês com cinco semanas e, por isso, você não deve marcar bobeira e ficar atento aos concursos abertos em cada uma delas. Nesta terceira, são mais de 10,8 mil vagas oferecidas em vários órgãos e cargos pelo país.

As chances são em todos os níveis de escolaridade, em diversas regiões e com salários bastante atrativos. Quer saber mais? Então fique ligado a seguir!

Segundo dados extraídos por Folha Dirigida, a semana reserva 10.856 vagas. Dessas, mais de 62% são destinadas ao de nível médio. Em seguida, temos as chances para graduados (30%), médio/técnico (4,4%) e superior (1,10%).

Grande destaques da última semana, o novo edital do concurso Caixa, publicado na sexata-feira, 10, ajudou a elevar esse percentual de vagas de nível médio. Afinal, ele já está com inscrições abertas.

Quando o assunto são as regiões com maior concentração de vagas, o Sudeste se destaca. São mais de 5,5 mil vagas para os quatro estados, o que dá aproximadamente 51%. Nordeste e Norte ficam logo atrás.

Concurso Caixa já recebe inscrições!

Aguardado há anos, o edital do concurso Caixa foi publicado na última sexta-feira, 10. O documento trouxe 1.100 vagas para a carreira de técnico bancário de nível médio. Mas, essas chances são apenas para pessoas com deficiência (PcD’s).

As inscrições já estão abertas, por meio do site da Cesgranrio , banca organizadora. Os cadastros poderão ser feitos até as 23h59 do dia 27 de setembro.

Da oferta de vagas, mil são imediatas e 100 para o cadastro de reserva. Em ambos os casos, 20% das oportunidades são destinadas a pessoas negras ou pardas.

As chances são para o técnico bancário tradicional e para o da área de Tecnologia da Informação (TI). Há chances distribuídas por todo país. Para concorrer, é preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Confira outros concursos abertos no país

Marinha – Auxiliar de praças

Aberto até o dia 26 de setembro, o concurso para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP) oferece 40 vagas de nível médio, para candidatos de ambos os sexos.

Há vagas para as áreas de Administração, Hidrografia, Informática, Saúde e de Manutenção dos meios existentes.

Para se candidatar, além da escolaridade, é preciso ter entre 18 e 24 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022. As inscrições devem ser feitas no site de Ingresso da Marinha . A taxa é de R$60.

Durante o curso de formação, o aluno recebrá uma bolsa-auxílio de, aproximadamente, R$1.044. Caso aprovado, o candidato será nomeado a cabo do CAP e passará a receber um soldo acima de R$2 mil.

PM CE

Também já é possível se inscrever no concurso PM CE. Ao todo, a seleção conta com 2 mil vagas para o cargo de soldado, de nível médio. A remuneração inicial é de R$4.192,72.

Além da escolaridade, os candidatos devem ter entre 18 e 29 anos de idade. As inscrições podem ser feitas, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , até o dia 15 de setembro. A taxa é de R$120.

A primeira etapa, composta por prova objetiva, está prevista para o dia 7 de novembro, em Fortaleza e na Região Metropolitana da capital.

Sefaz RR

As inscrições para o concurso Sefaz RR também já estão abertas, no site do Cebraspe , organizador. Os interessados podem realizar o cadastro até as 18h do dia 24 de setembro.

A taxa é de R$110 e pode ser paga até o dia 13 de outubro. Candidatos doadores de sangue podem solicitar a isenção do valor duante todo o período de inscrição, no site da banca.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas imediatas mais cadastro de reserva, para o cargo de auditor fiscal de tributos estaduais.

Para concorrer é preciso ter o nível superior completo em qualquer área. Os ganhos iniciais são de R$2.412,97 mais gratificação de estímulo à produtividade. As primeiras provas estão marcadas para o dia 7 de novembro.

IF Ceará inscreve em dois concursos públicos

Na última semana, também foram publicados editais de concurso IFCE. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará trouxe oportunidades para técnico-administrativos e também para o magistério.

No de técnicos, são 49 vagas para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$4,6 mil. As inscrições vão até 7 de outubro, pelo portal do Idecan .

Já no de magistério, são 132 vagas em várias especialidades. Além disso, há reserva de vagas de várias formas e ampla concorrência. O documento também traz a quantidade máxima de aprovados. As inscrições também vão até 7 de outubro com taxa de R$150.

No próximo mês…

E não para por aí… Com o mês de setembro se encaminhando para a segunda quinzena e podendo terminar em breve, o pensamento já pode começar a pousar em o que temos para outubro. E tem um edital importante prestes a abrir inscrições.

No dia 22 de outubro, será aberto o prazo para candidaturas ao concurso Polícia Penal MG. O edital soma 2.420 vagas para o policial penal (o antigo agente penitenciário), de nível médio.

A carreira conta com salários iniciais são de R$4 mil. As oportunidades são para ambos os sexos, sendo 1.944 para o sexo masculino e 476 para o sexo feminino. Além do nível médio, é preciso idade mínima de 18 anos na data da posse. Não há limite de idade máxima, altura ou necessidade de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O prazo de inscrições vai até o dia 21 de novembro. A taxa de inscrição custa R$49,16.