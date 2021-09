Concursos Bombeiros 2021: VEJA as previsões

Você deseja fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar (concursos Bombeiros)? O CBM MT, CBM AM, CBM RO estão com comissão formada. O concurso do CBM AC está previsto e deve acontecer em 2021.

Confira ao longo desta matéria a situação do concurso para bombeiro pelo país, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:

Concursos Bombeiros 2021: editais publicados

CBM MG – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

O edital do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais foi publicado. Ao todo, estão sendo ofertadas 166 vagas para Soldados e Oficiais. A remuneração oferecida é de R$ 3.962,23 para o cargo de Soldado e R$ 6.519,44 para Oficiais. A prova objetiva para o cargo de Oficial será aplicada no dia 03 de outbro. Já para o cargo de Soldado, a prova será aplicada no dia 10 de outubro de 2021.

CBM AL – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas

O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas oferta 170 vagas imediatas Soldado e Oficial combatente. Provas foram aplicadas no dia 8 de agosto de 2021.

Concurso Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas BANCA ORGANIZADORA CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) Cargos Soldado Combatente e Oficial Combatente Escolaridade Nível médio Carreiras Militar e Segurança Pública Lotação Estado de Alagoas Número de vagas 170 vagas

20 vagas para aspirante a Oficial Bombeiro Militar

150 vagas para Soldado Bombeiro Militar Remuneração Soldado: inicial de R$ 4.250,06 (após o Curso de Formação)

Oficial: inicial de R$ 8.099,94 (após o Curso de Formação) Situação Edital PUBLICADO Período de Inscrições 17/5 a 21/6/2021 Data das provas objetivas e discursivas 08/08/2021 Termo de referência Clique AQUI e confira o termo de referência na íntegra Link do edital Clique aqui para ver o Edital do Concurso Bombeiro AL 2021

CBM PR – Corpo de Bombeiros Militar do estado do Paraná

O concurso do Corpo de Bombeiros do Paraná oferta 400 vagas para soldado e remuneração de R$ 4.180,07. A Fundação da Universidade Federal do Paraná é a responsável por organizar o certame. As provas objetivas foram aplicadas no dia 28 de março de 2021.

CONCURSO BOMBEIRO PR CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ Banca organizadora Núcleo de Concursos UFPR Cargos Soldado Escolaridade Nível médio Carreiras Soldado Lotação Paraná: 1º CRBM / Curitiba ;

2º CRBM / Londrina ; e

3º CRBM / Cascavel. Número de vagas 400 vagas Remuneração inicial de R$ 4.263,67 (após o curso de formação) Inscrições de 01/04/2020 a 04/05/2020 – REABERTURA 04 de agosto de 2020 até às 17h do dia 02 de setembro Taxa de inscrição R$ 100,00 Data da prova objetiva 28/03/2021 Link do edital Edital 2020

Edital Retificado

CBM TO – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

O edital de concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins oferta 115 vagas para cargos de soldado e oficial e está sob a responsabilidade do Cebraspe. A remuneração inicial varia de R$ 1.665,50a R$ 8.952,33.

Concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins BANCA ORGANIZADORA CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE Cargos Aluno-Soldado e Cadete (Oficial) Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Militar e segurança pública Lotação Estado de Tocantins Número de vagas Soldado (100 vagas) e Oficial (15 vagas) Remuneração de R$ 1.665,50 a R$ 4.805,62 durante o curso de formação de praças;

de 3.330,99 a R$ 8.952,33 após o curso de formação de oficiais. Inscrições de 09/02 a 26/02/2021 de 05/04 a 12/04/2021 Taxa de inscrição de R$ 80,00 a R$ 120,00 Data da prova objetiva e redação 27/06/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital Bombeiros Tocantins

CBM RJ – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

O concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro oferta 25 vagas para o cargo de oficial. A prova objetiva do certame foi aplicada no dia 10 de janeiro de 2021.

CBM PB – Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba publicou o edital com as regras do concurso para o curso de formação de oficiais. O certame oferta 12 vagas.

CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA Banca organizadora Comissão própria Cargos Cadete – Curso de Formação de Oficias Escolaridade Nível superior Carreira Segurança Pública e Militar Lotação Estado da Paraíba Número de vagas 12 Remuneração iniciais de R$ 3.124,23 a R$ 7.791,20 Inscrições ENEM 2020 (inscrições encerradas)

Exames complementares (de 03 a 18/12/2020) Taxa de inscrição R$ 70,00 Data da prova objetiva O Enem 2020 será aplicado nos dias:

17 e 24 de janeiro (prova impressa)

31 de janeiro e 7 de fevereiro (prova digital) Link do edital Clique AQUI e confira o edital do concurso Bombeiro PB CFO Veja o edital do concurso Bombeiro PB Soldado (2018)

Concursos Bombeiros 2021: previstos

CBM AP – Corpo de Bombeiros Militar do Amapá

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá está realizando estudos para a publicação de um novo edital. No momento, há 559 cargos vagos.

CBM PA – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará

A Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, Hanna Ghassan, divulgou a informação de o que o edital do certame do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará será publicado no segundo semestre de 2021. O último concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará foi realizado em 2016 e não está mais vigente. O certame ofereceu na época 330 vagas para os cargos de Praça e Oficial.

Situação: previsto

CONCURSO BOMBEIROS PA CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ Banca organizadora Consulplan (último concurso) Cargos Praças e Oficial (último concurso) Escolaridade Níveis médio e superior (último concurso) Carreiras Segurança Pública Lotação Pará Número de vagas 330 vagas (último concurso) Remuneração A definir Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Link do edital Clique aqui para ver o último edital Oficial

Clique aqui para ver o último edital Soldado

Concursos Bombeiros 2021: comissões formadas

CBM AM – Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Um novo concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas deve acontecer em breve. A comissão do concurso já está formada. O certame ofertará 453 vagas para aluno soldade e aluno oficial. O último concurso para CBM AM ocorreu em 2009. Na ocasião, foram ofertadas 1.239 vagas de níveis médio e superior, e remunerações que variaram de R$ 1.512,86 a R$ 4.147,77.

Resumo do concurso Bombeiro AM

CONCURSO BOMBEIROS AM CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS Banca organizadora a definir Cargos Aluno Soldado e Aluno oficial Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança Pública Lotação Amazonas Número de vagas 453 Remuneração R$ 2.657,28 e R$ 7.180,34 Situação COMISSÃO FORMADA Links dos últimos editais Confira aqui o último edital CBM AM 2009

CBM MT – Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso

A comissão do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso está formada desde 2018. Em janeiro de 2021 foi aprovado um aditivo de R$ 6 milhões para a contratação de pessoas para atuar no Setor de Segurança Pública.

CONCURSO CBM MT CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO Banca organizadora a definir Cargos Oficial Escolaridade Nível médio Carreiras Segurança Pública Lotação Estado do Tocantins Número de vagas a definir Remuneração R$ 3.983,84 (conforme último edital) Situação COMISSÃO FORMADA Link do edital Clique aqui para download do último edital de concurso CBM MT 2013

CBM RO – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

A Lei Orçamentária Anual de 2021 para o estado de Rondônia destina orçamento para a realização do concurso CBM RO. A comissão do próximo concurso já está formada.

CONCURSO CBM RO CONCURSO BOMBEIRO MILITAR DE RONDÔNIA Banca organizadora a definir Cargos soldado e oficial Escolaridade Nível médio e superior Carreiras militar Lotação Rondônia Número de vagas 53 vagas Remuneração até R$ 5.749,28 Situação COMISSÃO FORMADA Link do edital Clique AQUI para fazer o download do edital do concurso CBM RO 2014

CBM AC – Corpo de Bombeiros Militar do estado do Acre

O governador do estado anunciou em live no Facebook que em novembro deste ano deve ser publicado o edital do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

“Já assinei a criação das comissões. Elas já estão estudando. Logo, logo a agente vai passar pela fase de credenciamento da instituição que irá realizar esse certame. Nossa expectativa é de que no mês de novembro sejam abertas as inscrições e até o fim do ano esse concurso seja realizado para que a gente possa chamar em 2022”, disse Wilson Lima.

O último concurso da Corporação ocorreu em 2015.

CONCURSO BOMBEIROS AC CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ACRE Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Segurança Pública Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Situação Comissão Formada Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Links dos últimos editais Clique aqui e confira o último Edital Bombeiro AC

Concurso Bombeiros 2021: autorizados

CBM GO – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

As tratativas para a realização de um novo concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás iniciaram em 2018. O último concurso realizado pelo CBM GO foi em 2016. Ao todo, foram ofertadas 290 vagas para os cargos de Soldado de 3ª Classe e Cadete. O concurso foi organizado pela FUNRIO e ofereceu vencimentos que variaram de R$ 1.500,00 a R$ 5.401,43.

CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Nível superior Carreiras Militar e Saúde Lotação Estado de Goiás Número de vagas 274 vagas previstas Remuneração A definir Situação AUTORIZADO E PREVISTO DESDE 2018 Link do edital Clique AQUI para fazer o download do último edital Bombeiro GO

CBM PI – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí

No dia 1º de setembro, o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí coronel José Arimatéia Rêgo de Araújo, fez algumas declarações importantes sobre a possibilidade de um novo concurso Bombeiro PI. O representante informou que o Governador do Estado, Wellington Dias, autorizou a realização de um novo concurso, com a previsão do preenchimento de 60 vagas para o cargo de soldado.

Em 2017 também foi publicado o edital de concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. O certame ofertou 110 vagas para o cargo de Soldado Combatente e remuneração de R$ 3.100,00.

Situação: concurso vigente

CONCURSO BOMBEIROS PI CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ Banca organizadora NUCEPE (último concurso) Cargos Soldado Escolaridade Nível Médio Carreiras Bombeiros Lotação Estado do Piauí Número de vagas 110 vagas (último concurso) Remuneração de R$ 3.100,00 Link do último edital Clique AQUI para fazer o download do edital do concurso Bombeiro PI 2014

Concursos Bombeiros 2021: outras situações

CBM ES – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo

O governador Renato Casagrande informou que até 2022 serão investidos R$ 400 milhões na área de Segurança pública e o concurso do Corpo de Bombeiros será realizado. O último concurso realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu em 2018 e contou com 190 vagas para o cargo de soldado combatente.

CONCURSO BOMBEIROS ES CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO Banca organizadora Instituto AOCP Cargos Soldado Escolaridade Níveis médio Carreiras bombeiros Lotação Espiríto Santo Número de vagas 190 vagas Remuneração R$ 2.778,43 Inscrições de 25/06/2018 a 26/07/2018 Taxa de inscrição R$ 60,00 Situação CONCURSO VIGENTE Link do edital Clique aqui para fazer o download do último edital

Concursos para Bombeiro 2021 CBM DF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que estima receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022, foi entregue ao Congrasso Nacional no dia 31 de agosto. O PLOA 2022 prevê a fixação de 355 efetivos no CBMDF para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

No dia 11 de junho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, promulgou o dispositivo que permite o governo do Distrito Federal contratar mais bombeiros para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

O dispositivo estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, porém tinha sido vetado pelo Chefe do Executivo. O veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e assim a autorização de contratação de bombeiros voltou a fazer parte da LOA 2021.

O prazo de validade do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal está suspenso. Os editais de suspensão do concurso Bombeiros DF foi publicado no Diário Oficial do DF do dia 31 de agosto de 2020. A suspensão passou a ser contada do dia 21 de agosto de 2020.

CBM MS – Corpo de Bombeiros Militar do estado do Mato Grosso do Sul

O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Mato Grosso do Sul foi homologado em dezembro de 2019. As primeiras convocações para o Curso de Formação foram realizadas durante o ano de 2020.

CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Banca organizadora Fundação Fapems Cargos Soldado e Oficial Escolaridade Nível médio e Superior Carreiras Segurança Pública Lotação Estado do Mato Grosso do Sul Remuneração Inicial de R$ 3.454,44 Número de vagas 176 vagas Link do edital Clique AQUI e confira o último edital

CBM BA – Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia

O resultado definitivo das provas objetivas do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia foi divulgado no Diário Oficial do Estado em junho de 2020.

CONCURSO CBM MA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA Banca organizadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC Cargos Soldado Escolaridade Nível médio Carreiras Policial/Segurança Pública Lotação Bahia Número de vagas 250 Remuneração até R$ 3.410,68 Inscrições de 21 de outubro de 2019 a 19 de novembro de 2019 Taxa de inscrição R$ 70,00 Data da prova objetiva 19 de janeiro de 2020 Link do edital Clique aqui e veja o edital completo

CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA Banca organizadora IBFC Cargos Oficial Escolaridade nível médio Carreiras Policial/Segurança Pública Lotação Bahia Número de vagas 28 Remuneração até R$ 3.410,68 Inscrições de 12 de setembro de 2019 a 29 de setembro de 2019 Taxa de inscrição R$ 138,00 Data da prova objetiva 27 de outubro de 2019 Link do edital Clique aqui e veja o edital completo

CBM CE – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

O governo do Ceará divulgou, no dia 16 de fevereiro de 2021, na edição do Diário Oficial Estadual um decreto que viabiliza e dá abertura para que aconteça a realocação e suplementação de dotações orçamentárias da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará para que seja realizado o concurso Bombeiro CE.

No dia 18 de novembro de 2020, o Líder do executivo anunciara durante uma cerimônia a realização de novos certames públicos para o estado. Também comunicou que 258 aprovados do último concurso de 2013 serão nomeados.

CBM MA – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão

O concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão é aguardado desde 2017. O projeto básico já está elaborado.

Situação: projeto básico elaborado

CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO Banca organizadora A definir Cargos Soldado Escolaridade Níveis médio Carreiras A definir Lotação Maranhão Número de vagas A definir Remuneração R$4 mil Situação ANUNCIADO Link do edital Clique AQUI para fazer o download do último edital

Concursos Bombeiros 2021 CBM PE – Corpo de Bombeiros Militar do estado de Pernambuco

O último concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Pernambuco foi promovido em 2017 e ofertou 300 vagas para ingresso no Curso de Formação e Habilitação de Praças CBMPE.

CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade a definir Carreira Segurança Pública Lotação Estado de Pernambuco Número de vagas a definir Remuneração até R$ 3 mil Link do edital Clique AQUI para fazer download do último edital de concurso Bombeiro PE 2017

CBM RN – Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande do Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande do Norte escolheu o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultura e Assistencial Nacional para organizar as fases remanescentes do concurso público de Soldado.

Os últimos editais de concurso para os cargos de soldado e oficial foram publicados em 2017. A seleção ofertou, ao todo, 82 vagas.

CONCURSO BOMBEIROS RN CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE Banca organizadora Idecan Cargos Soldado Escolaridade Nível médio Carreiras Segurança pública Lotação Rio Grande do norte Número de vagas 70 vagas Remuneração de R$ 2.904,00 Inscrições de 24/02/2017 a 17/04/2017 Taxa de inscrição de R$80,00 Data da prova objetiva 21/05/2017 Link do edital Clique AQUI para fazer o download do edital do concurso

CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE Banca organizadora Idecan Cargos Oficial Escolaridade Nível médio Carreiras Segurança pública Lotação Rio Grande do norte Número de vagas 12 vagas Remuneração de R$ 7.986,00 Inscrições de 10/05/2017 a 16/06/2017 Taxa de inscrição de R$70,00 Data da prova objetiva 09/07/2017 Link do edital Clique AQUI para fazer o download do edital do concurso

CBM SE – Corpo de Bombeiros Militar do estado de Sergipe

O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Sergipe está previsto para 2021.

CONCURSO BOMBEIROS SERGIPE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE Banca organizadora IBFC (último concurso) Cargos Soldado; Aspirante (último concurso) Escolaridade Níveis médio e superior (último concurso) Carreiras Militar Lotação Sergipe Número de vagas 212 (último concurso) Remuneração Até R$ 9 mil (último concurso) Inscrições de 09 de abril e 10 de maio de 2018 (último concurso) Taxa de inscrição R$ 100 (último concurso) Data da prova objetiva 11 de junho de 2018 (último concurso) Link do edital Link do edital 2018 Bombeiro Sergipe – Soldado

Link do edital 2018 Bombeiro Sergipe – Cadete

Concursos Bombeiros 2021 CBM RR – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

O último concurso do CBM RR ocorreu em 2013.

Situação: sem concurso vigente

CONCURSO BOMBEIROS RR CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA Banca organizadora Universidade Estadual de Roraima Cargos Soldado Escolaridade Níveis médio Carreiras bombeiros Lotação – Número de vagas 190 vagas Remuneração R$ 2.433,67 Inscrições 25 de março a 26 de abril de 2013 Taxa de inscrição R$ 80,00 Data da prova objetiva – Link do edital Clique aqui para fazer o download do último edital CBM RR 2013

CBM SC – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa catarina

O último concurso do CBM SC foi realizado em 2017 e não está mais vigente. Atualmente, há 813 cargos vagos.

Situação: sem concurso vigente

