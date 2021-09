Desmatamento no Sul do Amazonas provoca aumento no número de queimadas no estado

O solo desmatado e seco, preparado para o cultivo de gado, no Sul do Amazonas, é um dos principais fatores do aumento de queimadas no estado. Isso porque a substituição da floresta por pastagens faz com que as folhas e as poucas árvores que restam nessa região diminuam o fenômeno da evapotranspiração, ou seja, o vapor de água que sobe para a atmosfera é menor. Com a diminuição de água, o solo fica mais seco e mais propício a pegar fogo.