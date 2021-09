Destaques da NBA negam vacina, e polêmica ganha força a três semanas do início da temporada

A liga afirma que 90% dos atletas estão imunizados. O Centro de Controle de Doenças dos EUA anunciou na última quinta-feira (23) que 55% da população americana está vacinada, ou seja, a proporção dentro da NBA está em um patamar superior ao do resto do país. Esses 10%, no entanto, têm suas vozes amplificadas por contarem com nomes importantes do esporte.