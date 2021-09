Do Tocantins, grupo de teatro ArtPalco apresenta peça infantil sobre hábitos alimentares, em Rio Branco

No próximo domingo (12), a partir das 17h, estreia na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, o musical infantil “Ted, Nina e o Boi do Tempo – Uma Aventura Alimentar”. Este projeto, protagonizado pelo Instituto Social e Cultural Araguaia (Isca), de Araguaína (TO), objetiva ensinar e orientar às crianças e responsáveis, a partir da linguagem infantil, sobre a importância de adotar bons hábitos alimentares.

O público-alvo desta peça são crianças entre 6 e 10 anos. O musical, por sua vez, é apresentado pelo grupo de teatro ArtPalco e traz a história dos irmãos Ted e Nina que não gostam de seguir as orientações da mãe a respeito de alimentações mais saudáveis. Em um dado momento, eles fogem de casa para não comerem o almoço baseado em verduras e legumes, e encontram no caminho um homem que lhes presenteia com um boi, capaz de viajar 200 anos no futuro.

Na apresentação, o grupo usa ferramentas lúdicas para deixar o público atento, tais como músicas, danças, fantoches e até cultura popular, como é o caso do “boi-bumbá”, que faz parte da trama. Segundo o diretor e dramaturgo, Luiz Navarro, a ideia é de trazer elementos que combinem em um denominador comum: o de fazer com que as crianças tenham uma alimentação saudável e cresçam com qualidade de vida.

“Para aproximar a apresentação do universo infantil, buscamos uma produção cheia de ludicidade, com uma linguagem mais próxima das crianças para falar da importância de uma rotina alimentar que inclua frutas, verduras e legumes, estimulando a alimentação saudável desde sempre”, explicou.

CONSCIÊNCIA

O diretor complementou dizendo que o objetivo mor desta peça, financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania, e patrocinada pelo Atacadão, é de fazer com que as crianças tenham consciência de que o desperdício alimentar e a falta de cuidado com o meio ambiente podem reverberar em efeitos negativos em um futuro próximo.

“Queremos que as crianças se envolvam e também levem essa discussão para dentro de casa, para o seu seio alimentar, sobre a importância de se alimentar com saúde e também sobre a importância do meio ambiente, reforçando que se a gente não cuidar da nossa terra, ela já não mais produzirá”, concluiu.

A turnê, que acontecerá em mais alguns estados nos próximos dias, como Porto Velho (RO), Barra do Garças (MT) e Palmas (TO), cumpre com todos os protocolos de segurança. Para que não haja aglomeração, a peça foi dividida em dois horários: às 17h e às 18h30. Os ingressos podem ser adquiridos na hora, com valores de R$10 (meia) e R$20 (inteira).