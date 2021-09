Educandário Santa Margarida realiza bazar solidário com móveis doados por loja de Rio Branco

O Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, realiza um bazar solidário de móveis doados pela loja Bemol, em horário comercial, no estacionamento da loja OK Magazine, localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, de segunda-feira à sábado. No local há exposição de peças e também serviços de montagem.

“Com certa regularidade, nós recebemos doações da loja Bemol. São peças que sofreram pequenas avarias no transporte ou que faltou algum elemento do conjunto. Nós fazemos a recuperação e montagem, e vendemos por preços bem acessíveis. Por exemplo: de dois guarda-roupas, fazemos um”, explica o coordenador geral Eduardo Vieira.

O Bazar Solidário acontece até terminar o estoque de produtos, portanto, não há data prevista para encerrar. Os móveis que estão disponíveis no bazar são guarda-roupas, mesas, cadeiras, móveis de cozinha, dentre outros, que custam a partir de R$300,00 e está aberta a toda comunidade. A forma de pagamento é a vista ou cartão de crédito.