Ex-militar da Aeronáutica tem prisão decretada após ser flagrado com quase 180 kg de drogas

No Acre, um ex-militar da aeronáutica, identificado como Matheus de Souza Oliveira, teve prisão preventiva decretada após ser flagrado com 178 quilos de entorpecentes na noite do último sábado (20), na Vila Custódio Freire em Rio Branco.

Matheus teria saído de Cruzeiro do Sul, com destino a Rio Branco. Além das drogas, que estavam bolsas de viagem, em uma carreta, também foram encontrados R$ 14 mil em dinheiro.

A prisão preventiva foi decretada pela juíza da Vara de Plantão, durante audiência de custódia, no Fórum Criminal. A operação que culminou na prisão do ex-cabo foi realizada por investigadores da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc), de Cruzeiro do Sul.

A ação da polícia resultou em um prejuízo de cerca de R$ 4 milhões. O carregamento de drogas estava avaliado em R$ 3 milhões, enquanto a carreta custa em média R$ 1 milhão.