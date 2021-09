Estágio no Bradesco, auxiliar de marketing, vendedor e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (24), sete vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para auxiliar de marketing, vendedor, gerente de negócios, aprendiz, estagiário e operador de caixa.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Auxiliar de Marketing na “Ambev”: Zelar pelos materiais de merchandising, buscando sempre disponibilizar e atender a necessidade do mercado, vendas e trade, orientar e utilizar corretamente as marcas no mercado, acompanhar o trabalho dos vendedores nos pontos de venda, visando auxiliar a exposição / merchandising dos produtos, também colocando material de merchandising nos pontos de venda, dentre outros. A vaga exige ensino médio completo e CNH categoria “AB”.

– Vendedor na “Ambev”: Ser responsável pelo Volume (Sell In) e alavancas de Sell Out como negociações, Execução (TTC, Cardápios e promoções), novos SKU’s e Eventos, gestão de relacionamento e performance de sua base de clientes, e identificar oportunidades e entregar soluções que irão ajudar a resolver os problemas do ponto de venda e aumentar a execução e o volume Ambev no mercado.

– Gerente de Negócios na “Natura”: Desenvolver e qualificar Líderes de Negócios (empreendedoras autônomas que apoiam Consultoras de Beleza Natura), identificando aspirações e habilidades individuais e atuando como facilitadora no plano de crescimento despertado pela Natura. É necessário ter Ensino Médio Completo, residir ou ter disponibilidade para fixar residência em Rio Branco/AC, ter Carteira de habilitação categoria “B”, conhecimento em Pacote Office, habilidade com ferramentas / mídias digitais, tablets e smartphones, e desejável atuação em gestão de pessoas ou funções que decorrem da negociação e tomada de decisão.

– Aprendiz na “Ambev”: Operacionalizar as atividades desenvolvidas viabilizando o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela sua área de atuação, e contribuir para maximização/otimização dos serviços prestados à sua área de atuação e demais, mediante orientação e treinamento no que tange às rotinas operacionais. Necessário ter disciplina para cumprimento de rotina e ensino médio completo.

– Estágio no “Bradesco”: O estágio no Bradesco proporciona uma oportunidade para você relacionar seu aprendizado acadêmico com atividades práticas em um ambiente corporativo, participando ativamente de responsabilidades e desafios que impactam, direta e indiretamente, a experiência de milhões de brasileiros. Estudantes de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo, disponibilidade para uma jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais e, preferencialmente, com possibilidade de realizar 2 anos de estágio.

– Estágio em Marketing Digital [Remoto]: Redação para Marcas Pessoais (Influenciadores Corporativos) nas mídias sociais, apoio no Planejamento de Estratégia de Marca e Conteúdo dos nossos clientes e da OndaSkim, preparação de relatórios de métricas de Mídias Sociais, condução de Entrevistas de Conteúdo com Executivos Inovadores e Figuras Públicas. É preciso estar cursando ou ter cursado Ensino Superior (não importa qual curso, desde que demonstre as competências necessárias) Saber se comunicar muito bem e contar histórias envolventes, ter familiaridade com as principais plataformas de Mídias Sociais e com Excel Básico. O valor é de R$1 mil + VT.

– Operador de caixa Delivery na “Pague Menos do Bosque – Rio Branco”: Garantir o registro dos produtos para a saída da entrega até o cliente, efetuar a abertura e o fechamento do caixa de medicamentos, conferir e precificar produtos e realizar reposição dos itens nas seções da farmácia. Ensino médio completo, conhecimento em Informática Básica, desejável experiência como operador de caixa.