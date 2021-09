Estão abertas as inscrições para o curso de medicina no ITPAC com bolsas disponíveis

A faculdade de medicina do ITPAC em Cruzeiro do Sul está com as inscrições abertas desde o dia 24 de agosto. Ao todo estão sendo disponibilizadas 50 vagas, sendo 25 para prova on-line e 25 pela nota do ENEM. O valor das inscrições é de R$350,00. As inscrições podem ser feitas on-line através do site https://cruzeirodosul.itpac.br/, onde o interessado irá encontrar os editais de inscrição e matrícula.

O estudante interessado deve fazer a leitura atenta do edital, antes de efetivar a inscrição.

O estudante pode concorrer com as notas do ENEM de 2015 a 2020. O período de inscrições se encerra no dia 18 de outubro.

Bolsas

A instituição também está oferecendo cinco bolsas de estudo integrais, correspondendo a 10% das vagas totais. Três vagas são ofertadas pela nota do ENEM e duas pela prova on line.

As inscrições para bolsa de estudo devem ser feitas em edital próprio. O período de inscrições para bolsas se encerra no dia 13 de outubro.

Os critérios para concorrer a uma bolsa do curso de medicina do ITPAC estão especificados no edital disponível no site. O postulante à bolsa deve estar aprovado no ENEM ou prova on line, estar inscrito no processo seletivo, não ter curso superior, não ser beneficiário e nenhum programa de auxílio social, comprovar renda familiar per capita não superior a 1 salário mínimo e meio.

O ITPAC foi implantado em 2019 em Cruzeiro do Sul e desde março de 2021 tiveram início as aulas da primeira turma de medicina, atualmente mas aulas que vinham sendo à distância devido à pandemia, devem retornar à modalidade presencial assim que for decretada a bandeira verde, prevista para ocorrer em breve.

O ITPAC faz parte do Grupo Afya: maior grupo de ensino médico privado no Brasil, Em Cruzeiro do Sul a unidade está situada na Av.25 de Agosto próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. Os telefones para contato são: (68) 3321-2321 ou 31 4040 4751, ambos também pelo WhatsApp.