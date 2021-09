Estrelão vence clássico e fica a um empate do título do returno

Num clássico de sete gols, o Rio Branco conseguiu vitória espetacular contra o Atlético Acreano por 4 a 2, em jogo realizado neste domingo (26), no estádio Florestão, pela segunda rodada do returno do Campeonato Acreano. O destaque do duelo foi o meia Gabriel Ceará. O atleta estrelado fez seu primeiro hat trick da carreira e garantiu a vitória do Estrelão.

Com a vitória, o Rio Branco precisa de um empate no jogo da próxima quinta-feira (30), às 19h, contra o Galvez para conquistar o título do returno e provocar finais extras contra o Humaitá. Por outro lado, a derrota deixou o Galo Carijó longe da disputa do título. O time celeste precisa vencer na próxima quinta-feira (30) o Humaitá e torcer ainda por uma derrota do Rio Branco diante do Galvez para ficar com o título do returno.

Jogo

O duelo começou muito igual, mas com o Rio Branco-AC um pouco mais acesso na partida. No entanto, aos nove minutos, numa falta cobrada pelo lateral direito Thomas, a bola encontrou o ângulo direito do goleiro Elvis.

O Rio Branco então foi em busca do empate e conseguiu aos 30 minutos. Numa bola parada pelo lado direito, Caíque desviou e o meia Gabriel Ceará escorou para a rede do goleiro celeste Tião.

A igualdade no placar deixou o jogo mais aberto. O Galo quase marcou novamente com Digão, mas o goleiro Elvis fez boa defesa. Três minutos depois, o próprio Digão entrou pelo lado esquerdo e mandou para a rede.

Virada espetacular

Na volta do intervalo, o Atlético-AC logo encontrou o terceiro gol. Digão foi derrubado na área e o árbitro Júlio Negreiro marcou a penalidade. Daniego cobrou bem e fez o terceiro.

Com boa vantagem no placar, o Galo Carijó tentou se fechar para garantir a vitória. No entanto, aos 17 minutos, o árbitro viu mão na bola de Daniego na área e marcou penalidade máxima. O atacante Wanderson cobrou no alto e diminuiu a vantagem celeste.

O gol fez bem ao Rio Branco que passou a pressionar o time celeste pelo empate. Numa bola parada, a defesa falhou e o meia Gabriel Ceará entrou por trás da zaga e testou para deixar tudo igual no placar aos 28 minutos.

Quando todos apostavam num empate, a zaga celeste foi surpreendida num contragolpe. Caíque foi acionado, invadiu a área e serviu com açúcar para Gabriel Ceará completar para o fundo das redes, aos 42 minutos.