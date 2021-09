Evento para lançar edital de música no valor de R$1 milhão acontece nesta sexta-feira

Com o objetivo de favorecer músicos dos 22 municípios do Acre, o edital de música no valor de R$1 milhão de reais, será lançado nesta sexta-feira, 17. O evento de lançamento acontece às 16h, na praça ao lado da Biblioteca Pública, localizada no Centro de Rio Branco. A cerimônia é aberta a todos e conta com a participação de autoridades e atrações musicais.

De acordo com o coordenador da Câmara Técnico de Música do Acre, Abílio Bento Filho, conhecido como DJ Black, o lançamento deste edital é um momento importante para todos os músicos do Acre. “Os músicos foram os primeiros a parar e os últimos a voltar neste período de pandemia, foram muito afetados. O valor é um diferencial, pois vai abranger o maior número de músicos. Nós temos músicos em todos os municípios do Estado, diferente de outras áreas da arte, mas isso não nos faz melhor que ninguém, só estamos em número maior”, conta.

O edital estará disponível na próxima segunda-feira, 20, no Portal da Fundação de Cultura Elias Mansour e a inscrição pode ser realizada por músicos de qualquer idade, mas que possa comprovar a atuação no meio da música, através de currículo com vídeos e fotos. Este edital faz parte da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.