Ex de Whindersson, Maria Lina é colocada contra a parede e humilha seguidor: “Você é vazio”

Maria Lina, nacionalmente conhecida por seu relacionamento com Whindersson Nunes, vem sofrendo com as sequelas do término nas redes sociais. Isso porque, assim como aconteceu com Luisa Sonza, a estudante de engenharia está recebendo constantes ataques ao compartilhar seu dia a dia na web.

A princípio, é fato que a loira ganhou uma legião de seguidores devido ao relacionamento com o humorista. Em suma, ela mantinha seu perfil privado durante o relacionamento e agora, após romper com o rapaz, já conta com quase 3 milhões de seguidores.

Sendo assim, ao se lançar como influenciadora Maria Lina recebeu comentários maldosos e resolveu revidar. “Eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem isso, principalmente quem não é tão conectado na internet, mas quem trabalha com internet trabalha de verdade. Tem responsabilidades, prazos para entregar. É um trabalho como qualquer outro”, iniciou.

“Cada um só dá o que tem. Se você perde tempo do seu dia abrindo o Instagram para criticar e humilhar alguém, você é vazio. E isso diz mais de você do que de mim”, declarou a ex-noiva de Whindersson.

Maria Lina falou de exercícios

Além disso, mostrando estar empenhada em dar detalhes de seu dia a dia para os internautas que lhe acompanham, Maria Lina também falou sobre como exercícios físicos são importantes em sua vida. Para a estudante de engenharia, é como se fosse uma questão terapêutica fazer treinos rotineiramente.

“Exercício pra mim é uma questão terapêutica. Quando eu faço exercício, eu me sinto muito mais feliz, mais bem-humorada, eu acordo mais cedo, sinto vontade de produzir… Me faz bem, sabe? De todas as formas. Faz bem pra minha cabeça, faz bem pra minha saúde, pro meu corpo […]. Quando eu fico longe [dos treinos], eu fico mais desanimada, mais indisposta”, conta a ex de Whindersson.