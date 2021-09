Fernandinho Beira-Mar denuncia “tortura” em presídio; veja vídeo

O traficante e líder da facção crimonosa Comando Vermelho Fernandinho Beira-Mar afirmou, em um vídeo, que está sendo vítima de maus-tratos no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O relato, obtido pelo Uol, foi feito em agosto deste ano em uma audiência de 50 minutos.

No vídeo, o traficante diz que permaneceu seis meses em uma cela isolada quando foi transferido para a prisão, em setembro de 2019. A administração do presídio afirmava, segundo ele, que seu isolamento era necessário para que fosse feita uma análise de seu perfil devido à hierarquia entre os outros presos. “Alegaram me deixar isolado por um tempo desse para analisar o meu perfil. É impossível, porque estou há 14 anos [no sistema prisional federal]. Eles conhecem o meu perfil. Eu entendo isso como uma forma de tortura”, disse.

