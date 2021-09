Foragido do Acre por peculato é preso pela PRF em Campos, Rio de Janeiro

Um foragido do Acre foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (20), no KM 48 da BR-101, em Campos. Contra ele, havia um mandado mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco-AC, em 7 de fevereiro de 2021, pelo crime do Artigo 312 do Código Penal (peculato).

De acordo com os agentes, por volta das 11h30, o veículo Hyundai HB20, cor prata, foi abordado pelos policiais. Ao consultar aos sistemas da PRF, os agentes verificaram haver um Mandado de Prisão, em desfavor do condutor W.V.O.

Em razão dos fatos apurados o veículo e o condutor foram encaminhados, pela PRF, à presença da autoridade policial, na 146ª DP/Guarus, para as providências necessárias.