Galo Carijó e Imperador Galvez ficam no empate sem gols

Num jogo bem disputado e com poucas chances de gols de ambos os lados, Galvez e Atlético empataram sem abertura de contagem no clássico desta quarta-feira (1º), na Arena da Floresta, pela oitava e penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021.

Como fica

Com o empate sem gols, o Atlético Acreano divide a liderança do primeiro turno com o Humaitá. Os dois times somam 17 pontos, mas o Tourão leva vantagem no saldo de gols (15 contra 13). Por outro lado, o Galvez chegou aos 14 pontos e se mantém na terceira colocação, já classificado para o returno.

Próximos jogos

Atlético Acreano e Galvez voltam a campo na próxima quinta-feira (8) para encarar Rio Branco e São Francisco, respectivamente. O primeiro a entrar em campo será o Imperador Galvez para medir forças contra o clube católico. Já o Galo Carijó faz o clássico da rodada contra o Rio Branco, a partir das 19h. Os dois jogos ocorrem no estádio Arena da Floresta.

Resumo do jogo

No primeiro tempo, as duas equipes deram pouco espaço e a melhor oportunidade de gol esteve nos pés do meia celeste Ciel, mas o jogador atleticano desperdiçou grande chance com o gol livre.

Na etapa complementar de partida, o Imperador Galvez também teve grande oportunidade de abrir o placar, mas o atacante Alesson, na pequena área celeste, falhou no arremate ao gol, após cruzamento da direita

O clássico era apimentado e os nervos estavam a flor da pele dos jogadores. Numa dividida no meio-campo, o volante imperialista Neto e o atacante celeste Marcelo Pano trocaram empurrões e foram expulsos pelo árbitro Antônio Marivaldo.

O confronto seguiu disputado e o Imperador Galvez teve outra boa chance de abrir o placar aos 27 minutos. Palhinha cruzou a bola para área celeste e Radames cabeceou para grande defesa do goleiro Tião.

Nos minutos finais, o zagueiro João Marcus foi expulso, mas o Galvez conseguiu suportar bem as investidas do time celeste e a partida terminou em igualdade sem gols.