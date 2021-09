Gleici faz carão em registro e recebe chuva de elogios: ”Lindona”

Gleici Damasceno (26) arrancou suspiros -e elogios- nesta quarta-feira, 01.

A atriz, que foi a grande vencedora do BBB18 e participou do No Limite, publicou um registro muito lindo em seu Instagram.

Na imagem, ela apareceu fazendo um carão deslumbrante ao olhar de ladinho para a câmera e usar um casaco azul.

“Saber quem somos e onde queremos chegar já é um passo gigante. Você sabe?”, questionou a gata na legenda.

“Você sorri com os olhos”, “você é maravilhosa, te admiro sempre”, “toda lindona”, “amei os cachinhos” e “muito bela” foram alguns dos comentários deixados no post.

VEJA O CLIQUE DE GLEICI DAMASCENO: