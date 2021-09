Governo realiza mutirão de cirurgias de hérnia e vesícula em Tarauacá

Na última semana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou um mutirão de cirurgias de hérnia e vesícula no Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá. Foram realizados 22 procedimentos, de uma média de 30 cirurgias mensais.

De acordo com a gerente-geral da unidade, Laura Pontes, o objetivo é dar vazão à fila reprimida: “Esses pacientes são de demanda reprimida e, conforme a fila for acabando, já vamos agendar novos pacientes para esses procedimentos cirúrgicos”.

A Sesacre e a gerência do hospital estão se organizando para efetuar procedimentos como cirurgias ginecológicas e de laqueadura. “Estamos fazendo o levantamento das pessoas que esperam por esses serviços e, para que possamos realizar as laqueaduras, é necessário que o município nos envie a demanda via planejamento familiar”, explicou a gerente-geral.