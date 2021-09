Hamilton fatura 100ª vitória na F1 em final caótico com chuva na Rússia

A vitória de número 100 de Lewis Hamilton na Fórmula 1 veio com emoção nas voltas finais do GP da Rússia neste domingo, embaralhado pela chuva que chegou de surpresa e se tornou o pesadelo de Lando Norris, pole position e líder de boa parte da disputa: o britânico se recusou a adotar os pneus intermediários e, patinando na pista nos últimos giros, viu o rival da Mercedes tomar a ponta para voltar ao lugar mais alto do pódio, desde o GP da Inglaterra, em julho.

Max Verstappen e Carlos Sainz completam as três primeiras colocações. Além do triunfo, o heptacampeão reassumiu a liderança do campeonato de pilotos, superando o rival da RBR a seis etapas para o fim da temporada.

A chuva foi decisiva para o desfecho da prova que, nas voltas iniciais, concentrou-se entre Norris e Carlos Sainz, que partiu da segunda colocação e chegou a liderar algumas voltas após superar o britânico na largada, sendo superado posteriormente por ele.

Hamilton, largando em quarto, caiu para sétimo no início da corrida mas descontou o prejuízo e, na metade final da disputa, pressionou o compatriota da McLaren até a precipitação. Neste momento, ele abdicou da vice-liderança para trocar os compostos médios pelos pneus intermediários – decisão que se mostrou acertada.

Max Verstappen fez uma prova de recuperação, largando em 20º após trocar a unidade de potência e outros componentes do carro. A segunda colocação na disputa valeu como uma contenção de danos; embora tenha perdido a liderança do Mundial, a diferença para Hamilton é de apenas dois pontos.

