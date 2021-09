Homem é encontrado embaixo de ponte amarrado com várias perfurações no pescoço no interior do Acre

Um homem que não teve o nome divulgado foi encontrado morto na madrugada deste sábado (4), no km 44 da BR-317, em uma área de mata embaixo da Ponte do Bagaço, na zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima via Ciosp informando que uma moradora encontrou o corpo de um homem que estava com os braços amarrados.

De posse da denúncia, os PMs foram ao local e acharam o cadáver do homem jogado. A PM isolou a área para a perícia criminal. A perícia confirmou que o homem foi amarrado e torturado por bandidos antes de ser morto. Ele teve braços amarrado e a boca foi amordaçada e teve várias perfurações de faca no pescoço.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco.

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. O homem estava desaparecido desde quinta-feira (2). A polícia desconhece a motivação do crime.

O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).