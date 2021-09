Idoso morre após ser atropelado na BR 364 e ter a cabeça esmagada por caminhão

Um veículo pesado, tipo carreta ou caminhão, que trafegava a BR-364 atropelou o pedestre Jorge Gomes Menezes de 71 anos, passando por cima de sua cabeça, sendo que a vítima teve morte instantânea.

O fato trágico ocorreu por volta das 23h40m desta sexta-feira, 10/09, no KM-514, no percurso Ariquemes sentido Jaru. Informações levantadas pela equipe de reportagem do Canal 35.1 e do Site Ariquemes190, dão conta que condutores que passavam pelo local visualizaram o corpo estendido ao meio da via e ligaram para o número funcional da Polícia Militar (190), que de imediato enviou uma guarnição ao local.

Ali chegando, os policiais constataram a veracidade da informação, acionando uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Tudo indica que a vítima João Maozinha, como era conhecido, andava pela BR quando foi atropelado por uma carreta, e tudo indica que o condutor do veículo não tenha percebido o atropelamento e seguiu viagem.

As rodas passaram exatamente em cima da cabeça da vítima e também parte do corpo. A vítima morava a poucos metros do local do acidente e era um pioneiro em Ariquemes.

Após os trabalhos do perito Dr. Gutemberg, o corpo foi liberado para a Funerária Cristo Redentor e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame Tanatoscópico e posterior liberação para o velório.

O Boletim de Ocorrência Policial foi registrado sob n° 137.377/2021 na Unidade de Segurança Pública (UNISP), para posterior tomada de providências necessárias.