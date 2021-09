INSS poderá pagar aposentadoria de até R$ 6.843 aos segurados em 2022

O Governo Federal enviou no dia 31 de agosto o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), projeto esse que prevê o Orçamento da União para o ano que vem. Dentre as mudanças previstas pelo PLOA temos o novo reajuste do salário mínimo pré-fixado em R$ 1.169 conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Considerando o indicador do novo salário mínimo em R$ 1.169 bem como o INPC em 6,2% é possível evidenciar quais serão os aumentos dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no ano que vem.