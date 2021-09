Internautas veem deboche de Karol Conká ao dançar música de Juliette

A rapper Karol Conká tem se esforçado para se transformar “em uma nova mulher”, como a própria revelou ao final do BBB21. Porém, muitos telespectadores da atração de confinamento da Rede Globo ainda têm o pé atrás com algumas atitudes da famosa. O caso mais recente aconteceu na noite desta terça-feira (21) e envolveu a cantora Juliette Freire.

Nos stories do seu perfil do Instagram, a rapper foi questionada por seguidores sobre quais músicas faziam com que a famosa sentisse “a brisa da natureza”. Entre os vários exemplos dados pela campeã de rejeição do BBB21, como as músicas “Walves of Nature“, da cantora Willow e “Vilarejo”, de Marisa Monte, a ex-sister citou a canção “Benzin”, que faz parte do primeiro disco de Juliette.

No vídeo publicado por Karol Conká no seu perfil do Instagram, a famosa aparece dançando e dublando a canção da advogada paraibana, vencedora do BBB21. A performance da rapper, no entanto, parece não ter agradado algumas pessoas. Nas redes sociais, diversos internautas afirmaram que Karol estava apenas debochando ou sendo sarcástica.



“Essa cara dela de Nega do Borel não me engana“, escreveu a internauta Michele Prado. “Sei não, mas acho que ela tá sendo sarcástica“, observou Elizana da Cruz em uma publicação no Instagram. “Nova mulher, ou debochada!?”, questionou a seguidora Yasmin Sena. “Infelizmente ainda não acredito nela“, argumentou a internauta Eli Brandão.

Mesmo com muitas críticas, houve também quem defendesse a “mamacita”. “O BBB foi um jogo, as pessoas tem que saber diferenciar da vida real, todo mundo erra e nós não temos direito nenhum de julgar! Se ela realmente se arrependeu deixem a mulher viver a vida dela, e se essa nova mulher for somente uma personagem, ela irá colher os frutos da suas ações“, escreveu Thália Crislaine nas redes sociais.

Ainda repercute

Mesmo após meses do fim do BBB21, Karol Conká continua na boca do povo. Recentemente, ela foi assunto até no Big Brother de Portugal. Os participantes do programa de confinamento estavam reunidos na área externa da casa e resolveram conversar sobre a edição mais recente da atração no Brasil, que rendeu uma série de polêmicas.

Os brothers lembraram que, no BBB, os participantes são divididos entre famosos e anônimos. Um dos confinados, chamado Bruno, ainda Karol de “completamente louca”, além de fazer uma imitação com os principais bordões da cantora, que deram o que falar e geram memes até os dias de hoje: “Completamente louca. Você nunca viu o vídeo ‘e se não gostou, me bota no paredão’, ‘minha língua é igual chicote‘?” perguntou.

A rapper foi assunto até mesmo no reality da concorrência. Rico Melquiades, influenciador digital, humorista e um dos participantes de A Fazenda 13, da Record TV, relembrou a participação polêmica de Karol Conká no Big Brother Brasil 21. O amigo de Carlinhos Maia falou do que faria se estivesse na mesma edição que a famosa em uma conversa com Bil Araújo.

“Se eu não fosse amigo dela [Conká], estivesse de um lado contra ela e dissesse que eu não ia comer na mesa… Ela fosse comer, eu me conheço. Eu ia pegar o prato dela e ia jogar longe: ‘Eu não vou comer e nem você‘”, disparou Rico Melquiades sobre Karol Conká e foi repreendido de imediato por Bil. O ex-affair da rapper não gostou da declaração do peão.